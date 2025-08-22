Bursa’nın 97 Yıllık Lezzeti Mahkemelik Oldu! 'Marşal' Krizi Büyüyor, Gerçek Sahibi Kim?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın köklü pastanelerinden Ulus Pastanesi, 1928 yılından bu yana ürettiği ve şehirle özdeşleşen “Marşal” pastasıyla ilgili marka hakkını korumak amacıyla hukuki süreç başlattı.

Pastane yönetimi, pastalarının başka bir işletme tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ve halkın bu yolla yanıltıldığını belirtti.

İSMİNDE 'AMERİKA' DETAYI

Ulus Pastanesi’nin kurucusu Rasim Öztat tarafından 1928’de üretilen, başlangıçta “Mareşal” adı verilen, Amerika'nın meşhur "Marshall" yardımları ile ismi zamanla “Marşal” olarak anılmaya başlayan pasta mahkemelik oldu.

'PASTAYI ALMAYA ÇALIŞTILAR' İDDİASI

Marşal pastasının tarifinin, isminin ve şeklinin Rasim Öztat’a ait olduğunu hatırlatan, pastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada başka bir pastanenin bu ürünü kendi buluşu gibi tanıttığı ifade edildi.

CEZA DAVASI AÇILDI

Ulus Pastanesi, söz konusu firmanın kamuoyundan gelen tepkiler sonrası pastanın adını değiştirdiğini ancak daha sonra kendi markasına Ulus Pastanesi’ne ait "Marşal" adını ekleyerek tescil başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Ardından marka ihlali, mahkemeye taşınarak ceza davası açıldı.

"GÖLGELERE YER YOK"

Marşal markasının yalnızca bir isim olmadığı vurgusunu yapan pastane “Kendi hikayenizi yazmazsanız başkasının hikayesinde figüran olursunuz. Biz kendi öykümüzü yazdık, gölgelere yer yok” diyerek tepki gösterdi.

Markalarının ve geçmişlerinin arkasında durduklarını belirten Ulus Pastanesi yönetimi, davayı kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

