Denizli’de Kar Kendini Gösterdi

Denizli’de son günlerde etkinli olan aşırı soğukların ardından, bugün öğleden sonrada itibaren yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışı kendini göstermeye başladı.

Denizli’de Kar Kendini Gösterdi

Denizli’de son 15 gündür etkili olarak aşırı soğuklar sonrası, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı yüksek kesimlerdeki ilçelerde yağmaya başladı.

Denizli’de Kar Kendini Gösterdi - Resim : 1

Bugün öğle saatlerinden sonra Denizli’nin yüksek rakıma sahip olan ilçelerinde kar yağışı kendini gösterdi. Denizli’nin Çal ve Buldan ilçelerinin yanı sıra da yüksek kesimlerde görülen kar yağışının aralıklarla hafta sonuna dek etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Denizli’de Kar Kendini Gösterdi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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