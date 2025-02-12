Denizli’de Kar Kendini Gösterdi

Denizli’de son 15 gündür etkili olarak aşırı soğuklar sonrası, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı yüksek kesimlerdeki ilçelerde yağmaya başladı.

Bugün öğle saatlerinden sonra Denizli’nin yüksek rakıma sahip olan ilçelerinde kar yağışı kendini gösterdi. Denizli’nin Çal ve Buldan ilçelerinin yanı sıra da yüksek kesimlerde görülen kar yağışının aralıklarla hafta sonuna dek etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA