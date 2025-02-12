Kar Hava Trafiğini Vurdu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Görüş Mesafesi Düştü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesi düştü. Sabiha Gökçen'e inişlerde aksamalar yaşandı.

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta itibarıyla kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün yüzde 20 oranın uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Kar Hava Trafiğini Vurdu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Görüş Mesafesi Düştü - Resim : 1

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

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Kaynak: DHA

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