Kar Hava Trafiğini Vurdu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Görüş Mesafesi Düştü

İstanbul'da geçtiğimiz hafta itibarıyla kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün yüzde 20 oranın uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Kaynak: DHA