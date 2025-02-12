Antalya’da Polisten Büyük Operasyon, 228 Kişi Tutuklandı

Antalya son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimler kapsamında 1668 kişi yakalanırken, bunlardan 228’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya’da Polisten Büyük Operasyon, 228 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen kasten yaralama, yağma, mala zarar verme ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 195 bin 562 şahıs sorgulandı, 549’u aranan şahıs olmak üzere 1668 şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 228 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da Polisten Büyük Operasyon, 228 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Trafik ve motorlu araç kontrollerinde 35 bin 315 otomobil ve motosiklet denetlendi. Bu kontroller sırasında 20 çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç tespit edildi. Ayrıca, 546 geçici konaklama yeri ve 88 kiralık araç firması kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlen 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Antalya’da Polisten Büyük Operasyon, 228 Kişi Tutuklandı - Resim : 2

KUMAR OYNATAN 38 KİŞİYE İŞLEM

Emniyet birimlerinin suçla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna karışan 38 kişi hakkında işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 174 kişiye idari para cezası kesildi.

Son bir haftalık süreçte, suç unsurlarına yönelik aramalar neticesinde 63 ateşli silah, 428 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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