62 Bin Liralık Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet üzerinden 62.400 TL dolandırılması üzerine yapılan çalışmalarda, 1 kişi tutuklandı.

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62 Bin Liralık Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet üzerinden 62.400 TL dolandırılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Bilecik’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sırasında 5 cep telefonu, 4 sim kart, 1 masaüstü bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 14 USB bellek, 5 hard disk ve 1 video kamera ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi mağdurun zararını yasal faiziyle birlikte ödeyerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Zonguldak dolandırıcılık
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