TIR Dorsesinden 24 Düzensiz Göçmen Çıktı

Amasya’da polis tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir TIR’ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Son Güncelleme:
TIR Dorsesinden 24 Düzensiz Göçmen Çıktı

Taşova Kavşağı’nda yapılan denetimde, E.T. (55) yönetimindeki 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen araçta, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, dorsede yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi.

TIR şoförü E.T. gözaltına alınırken, yakalanan göçmenler kimlik tespitleri ve parmak izi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Amasya Düzensiz göçmen
Son Güncelleme:
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Kartalkaya Soruşturmasında Flaş Gelişme Kartalkaya Soruşturmasında Flaş Gelişme
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Muğla'da Korkutan Görüntü: Akyaka'da Deniz Suyu, 30 Metre çekildi Muğla'da Korkutan Görüntü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti