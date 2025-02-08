TIR Dorsesinden 24 Düzensiz Göçmen Çıktı

Taşova Kavşağı’nda yapılan denetimde, E.T. (55) yönetimindeki 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen araçta, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, dorsede yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edildi.

TIR şoförü E.T. gözaltına alınırken, yakalanan göçmenler kimlik tespitleri ve parmak izi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA