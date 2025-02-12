Gelecek Partisi'nden 10 Öneri: Çocuk Suçları Önlenebilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı, son 14 yılda 83 bin 393'ten 178 bin 834'e yükseldi. Çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu. Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TBMM’de çocuk suçlarıyla ilgili yaptığı konuşmada, çocukların suça sürüklenme nedenlerine dikkat çekti.

Eğitimden medya denetimine, hukuki düzenlemelerden aile desteğine kadar birçok alanda yapılması gerekenleri sıralayan Ekici, çözüm için 10 maddelik öneri sundu.

Hasan Ekici'nin sunduğu 10 öneri şöyle:

"1. Çocuk adalet sisteminin amacına uygun işlemesi için yargı mensuplarına düzenli eğitim verilmeli.

2. Çocukları suça yönlendiren psiko-sosyal faktörler detaylı şekilde incelenmeli.

3. İnternet ve televizyon yayınları, çocukların suça yöneliminde önemli bir etken olduğu için kontrol altına alınmalı.

4. Okula devamsızlık, çocuk suçlarının önemli sebeplerinden biridir ve bu konuda önlemler alınmalı.

5. Medyada çocuklarla ilgili haber içeriklerinde mahremiyet kurallarına uyulmalı, aksi takdirde yaptırımlar uygulanmalı.

6. Suça sürüklenen çocukların infaz sonrası dönemi takip edilmeli ve desteklenmeli.

7. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren hakları ve toplumsal normlar hakkında eğitim verilmeli.

8. Din ve ahlak eğitimi, çocukların suçtan uzak tutulmasına katkı sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı merkezlerde ebeveynlere çocuk suçlarıyla ilgili eğitim verilmeli.

10. Çocuklar için hapis cezası son çare olmalı, koruyucu ve destekleyici tedbirler öncelikli olarak uygulanmalı."