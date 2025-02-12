Feci Kaza! Elini Testereye Kaptıran İşçinin Baş Parmağı Koptu

Bursa'da mobilya atölyesinde feci bir iş kazası yaşandı. Yatar daire testereye elini kaptıran 30 yaşındaki işçinin parmağı koptu.

Feci Kaza! Elini Testereye Kaptıran İşçinin Baş Parmağı Koptu

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçi Tahir D. (30), yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı.

Baş parmağının bir kısmı kopan Tahir D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

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