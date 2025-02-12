Babaannesini Ziyarete Giderken Kazada Can Verdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Zekeriya Özsarı, hastanede hayatını kaybetti. Özsarı'nın babaannesini ziyarete gittiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Babaannesini Ziyarete Giderken Kazada Can Verdi

Alaşehir -Salihli karayolu Akkeçili Mahallesi mevkiinde dün gece meydana gelen kazada Zekeriya Özsarı (26) hayatını kaybetti. Zekeriya Özsarı'nın akşam saat 22.00 sıralarında hasta olan babaannesini 45 ZB 568 plakalı motosikletiyle ziyarete giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada ağır yaralanan Zekeriya Özsarı önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Zekeriya Özsarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası kaza Manisa
Son Güncelleme:
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezen Kadının Avukatı: 'Müvekkilimin Psikolojisi Bozuldu, Çok Mağdur Oldu' Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezmişti: 'Müvekkilimin Psikolojisi Bozuldu'
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Feci Kaza! Elini Testereye Kaptıran İşçinin Baş Parmağı Koptu Feci Kaza! Ahşap Keserken Parmağı Koptu
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak