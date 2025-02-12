Organlarıyla 4 Kişiye Umut Oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu. Balıkesir’in Gönen ilçesinde beyin kanaması geçiren 48 yaşındaki Meliha Topal’ın organları, ailesinin bağış kararıyla Antalya, Bursa ve Tekirdağ’daki hastalara nakledildi.

Organlarıyla 4 Kişiye Umut Oldu

Balıkesir Gönen'de kadın kuaförü olarak çalışan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Meliha Topal, idrar enfeksiyonu sebebiyle bir haftadır tedavi görüyordu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavi sürecinde beyne pıhtı atması sonucu durumu ağırlaşan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Balıkesir'de sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Topal'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, doktorların görüşü ve bilgilendirmesi sonrasında, Meliha Topal'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan nakil planlaması ile Topal'ın karaciğeri Antalya'ya, böbrekleri Bursa'ya, korneaları ise Tekirdağ'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Meliha Topal, Gönen Çarşı Camii'ndeki cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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