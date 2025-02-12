İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Verdi... Kar Yağışı Daha da YOĞUNLAŞACAK

İstanbul geçtiğimiz hafta itibarıyla kış soğuğuna teslim olmuş durumda. Bazı bölgelerde kar yağışı, bazı bölgelerde ise karla karışık yağış etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini tekrar gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için son hava tahmini raporunu paylaştı.

KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde görülen yağışının öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul’da şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte, hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor.

BARAJ DOLULUK ORANI VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI

AKOM verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 56,99 seviyesinde seyrediyor. Şehirdeki deniz suyu sıcaklığı ise 9°C olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi