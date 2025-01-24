Firari Ayı 9 Gün Sonra Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan firari ayı 9 gün sonra yakalandı. Ekiplerin uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdiği ayı, kaçtığı rehabilitasyon merkezine geri götürüldü.

Firari Ayı 9 Gün Sonra Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Karacabey Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezinde rüzgarda devrilen ağacın elektrikli demir çite zarar vermesi sonrası merkezde bulunan ayılardan biri firar etti.

En son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu.

Firari Ayı 9 Gün Sonra Yakalandı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADAN UYARI YAPILDI

Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi.

112 acil çağrı merkezine Boğazköy Mahallesi'nde ayı görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırdı.

KAÇTIĞI YERE GERİ BIRAKILDI

Boğazköy yakınlarında yol üzerinde yürürken görülen ayıya rehabilitasyon merkezinde görevli 4 personel tarafından müdahale edildi. Uyuşturucu iğne atılarak bayıltılan ayı, rehabilitasyon merkezine geri götürülüp diğer ayıların yanına bırakıldı.

Firari Ayı 9 Gün Sonra Yakalandı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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