TBMM'de Grand Kartal Otel Faciasını Araştıracak İsimler Belli Oldu

TBMM Genel Kurulunda, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu. 22 vekilden oluşan komisyon 3 ay sürecek. İşte komisyon üyeleri...

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TBMM'de Grand Kartal Otel Faciasını Araştıracak İsimler Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

İŞTE KOMİSYON ÜYELERİNİN İSİMLERİ

  • "AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,
  • Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek,
  • Erzurum Milletvekili Selami Altınok,
  • Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak,
  • İstanbul Milletvekili İsmail Erdem,
  • İstanbul Milletvekili Nurettin Alan,
  • Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal,
  • Kayseri Milletvekili Murat Çıngı,
  • Konya Milletvekili Tahir Akyürek,
  • Muğla Milletvekili Kadem Mete,
  • Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt,
  • CHP'den Antalya Milletvekili Cavit Arı
  • Antalya Milletvekili Sururi Corabatır,
  • Bolu Milletvekili Türker Ateş,
  • İzmir Milletvekili Ednan Arslan,
  • Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici,
  • DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü,
  • İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök,
  • MHP'den Elazığ Milletvekili Semih Işıkver,
  • Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk,
  • İYİ PARTİ Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz,
  • Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar."

ÇALIŞMA 3 AY SÜRECEK

Komisyon, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacak. Çalışma süresi 3 ay olacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

TBMM’de Gündem Kartalkaya Faciası, 22 İsim SeçilecekTBMM’de Gündem Kartalkaya Faciası, 22 İsim SeçilecekGüncel

Kaynak: AA

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