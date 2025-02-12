Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu

Tekirdağ'da önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Amir Yazıcı, evde 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürdü, kendisi de intihar girişiminde bulundu. Cani babanın, olaydan önce eski eşine attığı mesaj ortaya çıktı. Yazıcı'nın yüzündeki tırnak izleri ise yürekleri yaktı.

Tekirdağ'da olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Yazıcı (44), sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah’ notunu paylaştı.

Paylaşımı görüp Amir Yazıcı’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Yazıcı'yı ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı'yı ölü buldu.

KIZINI BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alınan Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Yazıcı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cani babanın yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti

ANNEYE KAN DONDURAN MESAJ

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, "Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin" şeklinde mesaj geldiğini anlattı.



Anne G.U. kızını gözyaşlarıyla toprağa verdi

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı’nın cenazesi dün, Çorlu Garaj Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

"SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR"

Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA