Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu

Tekirdağ'da bir baba, kızını boğarak öldürdü. Cinayetin detayları kan dondurdu. Cani babanın kızını öldürdükten sonra eski eşine kızının telefonun mesaj gönderdiği ve sosyal medyadan da eski eşini hedef gösterdiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu

Tekirdağ'da önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Amir Yazıcı, evde 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürdü, kendisi de intihar girişiminde bulundu. Cani babanın, olaydan önce eski eşine attığı mesaj ortaya çıktı. Yazıcı'nın yüzündeki tırnak izleri ise yürekleri yaktı.

Tekirdağ'da olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Yazıcı (44), sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah’ notunu paylaştı.

Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu - Resim : 1

Paylaşımı görüp Amir Yazıcı’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Yazıcı'yı ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı'yı ölü buldu.

Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu - Resim : 2

KIZINI BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alınan Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Yazıcı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu - Resim : 3
Cani babanın yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti

ANNEYE KAN DONDURAN MESAJ

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, "Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin" şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu - Resim : 4
Anne G.U. kızını gözyaşlarıyla toprağa verdi

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı’nın cenazesi dün, Çorlu Garaj Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

Kızını Boğarak Öldürmüştü: Cinayetin Ardından Eski Eşine Attığı Mesaj Kan Dondurdu - Resim : 5

"SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR"

Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çocuk Tekirdağ Cinayet
Son Güncelleme:
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
İstanbul'da Korkunç Kaza: Tır, Sürücüsünü Ezdi İstanbul'da Korkunç Kaza: Tır, Sürücüsünü Ezdi
Özlem Gürses'in Ev Hapsi Kaldırıldı Özlem Gürses'in Ev Hapsi Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak
Acılı Baba Özer Aci İade Kararı Sonrası Konuştu: 'Ne Oldu Paraları Vardı? Şimdi Kendi Oğluna Bedel Biçsin...' 'Ne Oldu Paraları Vardı? Şimdi Kendi Oğluna Bedel Biçsin...'
Tüm Dünya O Saati Bekliyor! Gram Altın Fiyatları için İslam Memiş'ten Uyarı: 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...' İslam Memiş'ten 'Gram' Uyarısı, 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...'
Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkını Şiirle Duyurdu Yeni Aşkını Şiirle Duyurdu
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor