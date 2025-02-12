Özlem Gürses'in Ev Hapsi Kaldırıldı

YouTube yayınında TSK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası hakkında ev hapsi cezası verilen gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi kaldırıldı.

Özlem Gürses'in Ev Hapsi Kaldırıldı

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilen Gürses, Sözcü TV'nin Para Politika programını evinden yapıyordu.

Özlem Gürses'in Ev Hapsi Kaldırıldı - Resim : 1

EV HAPSİ KALDIRILDI

Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırıldı. Gürses, Para Politika yayınını bu kez stüdyodan gerçekleştirdi. Heyecanlı olduğunu söyleyen “Özgürlük güzel şey” ifadelerini kullandı.

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Özlem Gürses'ten Ev Hapsinde İlk Program: Yayına Bu Sözlerle Başladı...Özlem Gürses'ten Ev Hapsinde İlk Program: Yayına Bu Sözlerle Başladı...Medya

Kaynak: Haber Merkezi

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