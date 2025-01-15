Ev Hapsi Kararı Verilmişti: Bahçeli, Gazeteci Özlem Gürses'i İki Kez Aramış

YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, 21 Aralık'ta ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Yayınlarını evden sürdüren Gürses, AKP ve MHP'den çok sayıda ismin kendisine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduğunu söyledi. T24 yazarı Ertuğrul Özkök'e açıklamalarda bulunan Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini iki kez aradığını açıkladı.

MHP VE AKP'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI

Ev hapsi kararının ardından çok sayıda isimden telefon aldığını söyleyen Gürses, “Aralarında beni çok şaşırtan insanlar vardı. MHP’den, AKP’den arayan insanlar son derece sıcak ve moralimi düzelten dayanışma mesajları verdiler” diyerek, Bahçeli'nin kendisini iki kez aradığını ve 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak hatırını sorduğunu söyledi.

Gürses, “Tabii ki onun telefonu beni çok sevindirdi. Devlet Bey sadece benim için değil, bütün gazeteciler için güzel bir şey yaptı” ifadelerini kullandı. Özkök ise, Bahçeli'nin Gürses'i aramasını, "Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama ben şaşırmadım. Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beni en yakından takip eden gazetecilerden biriyim." sözleriyle yorumladı.

Kaynak: T24