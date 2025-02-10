Başkentte Kan Donduran Olay! Anne, Çocuklarını Öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kadını gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA-DHA