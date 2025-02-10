Başkentte Kan Donduran Olay! Anne, Çocuklarını Öldürdü

Ankara'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler, üç kardeşten ikisinin cansız bedenini buldu. Bir kardeşin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayın failinin anne olduğu belirtildi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başkentte Kan Donduran Olay! Anne, Çocuklarını Öldürdü - Resim : 1

Sağlık ekipleri, çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kadını gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: AA-DHA

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