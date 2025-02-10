Beyoğlu Vergi Dairesi'nde Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü
Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu'nda Şişhane Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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