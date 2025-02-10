İstanbul’da 5 İlçede Kirli Su Alarmı, İSKİ Sebebini Açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un bazı ilçelerinde musluklardan akan kirli suya ilişkin bir açıklama yaptı. Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde musluklardan akan kirli suyun nedenini açıklayan İSKİ, “Problem giderilecektir” mesajı verdi.

Mutfak ve banyolarda akan kirli suyun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, İSKİ’ye tepki göstererek çözüm için seslendi.

'DEBİ DEĞİŞİMİ NEDENİYLE'

İSKİ açıklamasında şöyle denildi: Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir.

'PROBLEM GİDERİLECEKTİR'

Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirten İSKİ, “İlgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir” dedi.

Kaynak: AA