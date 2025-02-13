Nevşehir'de Eski Eş Vahşeti: İş Yerine Sığınan Kadın Kurtarılamadı
Türkiye'de kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Kadın cinayetinin bu seferki adresi Nevşehir oldu. Eski eşinin takip edip tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti. Kadının canını kurtarmak için bir iş yerine sığındığı anlar ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.
İŞ YERİNE SIĞINDI
Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TESLİM OLDU
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.
Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu.
KURTARILAMADI
Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA