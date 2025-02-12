Esenyurt'ta Kadın Cinayeti: Eşini Boğarak Öldürdü

Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşandı. Sercan G., tartıştığı eşi Sibel G.'yi boğarak öldürdü. Sesleri duyan komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cani eş tutuklandı.

Esenyurt'ta Kadın Cinayeti: Eşini Boğarak Öldürdü

Kadın cinayetleri bitmiyor. Son olay Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cani koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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