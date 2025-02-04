Sakarya'da Kadın Cinayeti: Annesini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Kadir Taşkın, işsizlik ve evlilik konusundaki tartışma sonrası annesi Behiye Taşkın’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaybolduğunu söyleyerek jandarmayı arayan Taşkın, ekipler tarafından bulunduğunda suçunu itiraf etti.

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Sakarya'da Kadın Cinayeti: Annesini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Sarıbeyli Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki Kadir Taşkın, 62 yaşındaki annesi Behiye Taşkın'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden çıktı. Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kadir Taşkın kaybolduğunu söyledi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Taşkın'a Taşoluk Mahallesi'nde ulaştı. Taşkın, jandarma ile yaptığı görüşmede annesini öldürdüğünü söyledi. Bu sırada eve gelen babası da eşini kanlar içerisinde görünce jandarmayı aradı.

TARTIŞMA ÇIKINCA BABASI EVDEN AYRILMIŞ

Kadir Taşkın'ın dün öğleden sonra annesi ile işsiz olması ve evlilik konusunda tartıştığı, bu sırada babasının evden çıkıp gittiği öğrenildi. Devam eden tartışmada Kadir Taşkın'ın annesini av tüfeğiyle vurduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kadir Taşkın'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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