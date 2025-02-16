İliç'te Hayatını Kaybeden Madencinin Eşine Çirkin Teklif: Sus Payı Olarak...

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız, yetkililerin kendisine susması için para teklif edildiğini açıkladı. Yıldız, teklifi reddettiğini belirtirken, yaşanan olayın iş kazası değil cinayet olduğunu ifade etti.

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İliç'te Hayatını Kaybeden Madencinin Eşine Çirkin Teklif: Sus Payı Olarak...

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız faciaya ilişkin konuşurken, yaşananlara tepki gösterdi.

‘SUS PAYI TEKLİF ETTİLER’

Yıldız, kendilerine para teklif edildiğini ancak teklifi kabul etmediklerini dile getirirken, facianın yaşandığı madenin yetkili şirketinden hiç kimsenin tutuklanmadığını ifade etti. Yıldız, yaşanan facianın iş kazası değil cinayet olduğunu söyledi.

İliç'te Hayatını Kaybeden Madencinin Eşine Çirkin Teklif: Sus Payı Olarak... - Resim : 1

‘ULUSLARASI MAHKEMEYE GİDECEĞİZ’

Yıldız, yetkililerin facianın üstünü örtmeye çalıştığını belirtirken, kendileri için hayat diye bir şeyin kalmadığını; yaşanan olayın normal bir kaza olmadığını, gerekirse uluslararası mahkemelere kadar götüreceklerini dile getirdi.

Açıklanan bilirkişi raporundan büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Yıldız, “Murat Kurum’un suçlu bulunmaması, yetkililerin ‘kader’ diyerek susmaları... Eşimle 1,5 yıldır evliydik. Aklında sürekli tazminatını alıp çıkmak vardı ama o faciayla hayatım altüst oldu. Büyük bir hevesle kurduğum evime bile gidemiyorum" şeklinde konuştu.

İliç'te Hayatını Kaybeden Madencinin Eşine Çirkin Teklif: Sus Payı Olarak... - Resim : 2

İLK DURUŞMA 17 MART’TA GÖRÜLECEK

Öte yandan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın görüleceği tarih de belli oldu. 17 Mart 2025 tarihinde görülecek duruşmada 43 sanık hakim karşısına çıkacak. İddianamede bulunan 43 sanıktan 12’sinin asli 31’inin ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

Sanıkların tamamı “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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Kaynak: ANKA

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İliç Maden
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