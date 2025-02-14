Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay Memleketine Uğurlandı

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

Kaynak: AA