Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay Memleketine Uğurlandı

Suriye'nin kuzeyinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi. Şehidin naaşı İzmir'e gönderildi

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Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay Memleketine Uğurlandı - Resim : 1

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay Memleketine Uğurlandı - Resim : 2

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

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Kaynak: AA

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