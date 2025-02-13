Şehit Osman Oktay’ın Acı Haberi Ailesine Ulaştı: O Detay Herkesi Kahretti

Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit düştü. Acı haber kahraman şehidin İzmir’de yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Osman Oktay’ın, geçtiğimiz ay nişanlandığı ve mayıs ayında ise düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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Şehit Osman Oktay’ın Acı Haberi Ailesine Ulaştı: O Detay Herkesi Kahretti

Suriye’nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde teröristler tarafından bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber kahraman şehidin İzmir'de yaşayan ailesine verildi, baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

3 AY SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

Öte yandan 11 kardeşten biri olan Şehit Osman Oktay’ın, geçtiğimiz ay nişanlandığı ve mayıs ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından, vasiyeti üzerine 20 yıl önce vefat eden babası Hasan Oktay’ın da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Şehit Osman Oktay’ın Acı Haberi Ailesine Ulaştı: O Detay Herkesi Kahretti - Resim : 1

'VATAN SAĞ OLSUN'

Şehit Osman Oktay’ın ağabeyi Mustafa Oktay ise "Milletimizin başı sağ olsun. Kardeşim 2018 yılından beri bu kutsal görevi sürdürüyordu. Kuzey Irak'ta 5, Libya'da yaklaşık 1 ve son olarak Balıkesir Edremit’teki görevinin ardından Suriye’ye geçmişti. Suriye’de şehitlik mertebesine ulaştı. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Vatan sağ olsun. 6 erkek kardeştik. Şehitlik ona nasip oldu. Silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmayacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

Şehit Osman Oktay’ın Acı Haberi Ailesine Ulaştı: O Detay Herkesi Kahretti - Resim : 2

'GÖRÜŞMEK NASİP OLMADI'

Şehit Osman Oktay ile en son 3 ay önce görüştüklerini anlatan ağabeyi Mustafa Oktay, "Ben hastanede yatıyordum. Yanıma ziyarete gelmişti. Bir daha görüşmek nasip olmadı. Geçen aylarda nişanlanmıştı. Mayıs ayında düğünü olacaktı. Düğünden sonra da görevini sürdürmeyi düşünüyordu. 6 erkek 5 kız kardeşiz. Babamızı 2010’da kaybettik. Kardeşimin vasiyeti üzerine inşallah babamın yanına defnedeceğiz. Düzenini kurmuştu, Karşıyaka’dan ev almıştı. Arabasını da almıştı. Düğün değil şehitlik nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Suriye'den Acı Haber! Bir Asker Şehit OlduSuriye'den Acı Haber! Bir Asker Şehit OlduGüncel

Kaynak: İHA

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