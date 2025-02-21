Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maltepe Mahallesi'nde yer alan istasyonun market bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Yangın, yaklaşık 300 metrekarelik kapalı alanı bulunan iki katlı marketin giriş katında başladı. Alevler hızla yayılırken, istasyonda bulunan akaryakıt tankerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı ve büyük bir facianın önüne geçildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma ve duman tahliye çalışmalarına devam etti. Market kısmında büyük çaplı hasar meydana gelirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA