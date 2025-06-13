Herkesten Utanarak Yaptığı İşle Köşeyi Döndü: Battaniyeyle Sarıp Saklıyordu Şimdi Tanesi 100 Bin TL'yi Geçiyor
Yıllar önce herkesten utana sıkıla yaptığı işle köşeyi döndü. Önce battaniyeye sarıp gizleyerek atölyeye taşıdığı maketlerle dalga geçilmişti, şimdi el emeği eserlerine yurt dışından sipariş yağıyor. El yapımı araç maketlerinin tanesi şimdi 100 Bin TL'yi Geçiyor.
Kaynak: İHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan İsmail Erzurumluoğlu ve oğlu Güner Erzurumluoğlu, hobi olarak başladıkları maket araç üretimini uluslararası bir iş modeline dönüştürdü. Yarım asırlık bir geleneğe dayanan bu el sanatı, bugün hem geçim kaynağı hem de dünya genelinde koleksiyoncuların ilgi odağı haline geldi. Yıllar önce battaniyeye sarıp gizleyerek atölyeye taşıdığı maketlerle dalga geçilmişti, şimdi el emeği eserleri yurt dışından sipariş yağıyor. El yapımı araç maketleri 100 bin TL’yi aşan tekliflerle alıcı buluyor.
YARIM ASIRLIK HOBİ, MESLEĞE DÖNÜŞTÜ
İsmail Erzurumluoğlu’nun 1970’li yıllarda başladığı maket üretimi, oğlu Güner’in de katkısıyla bugün Aydın’da bir atölyede profesyonelce sürdürülüyor. Baba-oğul, birebir oranlarda kamyon, otobüs ve iş makinelerinin maketlerini el işçiliğiyle üretiyor. Üstelik araçlardaki süspansiyon, kapı, direksiyon gibi detaylar çalışır durumda tasarlanıyor. Vites kutusu ve egzoz sistemleri bile maketlere entegre ediliyor.
"ÇOCUKLUĞUM OYUNCAK SIKINTISI ÇEKMEDEN GEÇTİ"
Güner Erzurumluoğlu, çocukluğunda babasının yaptığı maketlerle oynadığını ve bu ilgisinin zamanla mesleğe dönüştüğünü söyledi. Şimdi ise atölyelerinde sipariş üzerine özel üretim maketler hazırlıyorlar. "Tatilsiz, gece gündüz bu işle uğraşıyoruz" diyen Güner, maket üretiminin artık tam zamanlı işleri olduğunu belirtti.
TANESİ 100 BİN TL'Yİ GEÇİYOR
Ailenin ilk yaptığı maketlerden biri olan otobüs, zamanla büyük bir değer kazandı. İsmail Erzurumluoğlu, 1974’te yaptığı bu otobüse 10 yıl önce bir fuarda 100 bin TL teklif edildiğini ama satmadığını anlattı. "O maketin manevi değeri var, yerine yenisini yapmayı teklif ettim" diyerek bu sanata verdiği önemi vurguladı.
DÜNYA ÇAPINDA TALEP GÖRÜYOR
Tamamen el yapımı olan bu maketler sosyal medya sayesinde ün kazandı. Erzurumluoğlu ailesi bugüne kadar aralarında Almanya, Fransa ve Bosna Hersek’in de bulunduğu 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptı. Koleksiyoncular ve firmalar siparişle özel araç modellerini maket haline getirtiyor. Yurt dışında temsilcilikleri bulunan aile, el emeği maketleri aracılığıyla önemli bir ekonomik başarı elde etti.
TEKERLEKTEN TÜM MODELİ ÇIKARIYOR
İsmail Erzurumluoğlu, sadece bir fotoğraf ve tekerlek ölçüsünden yola çıkarak tüm aracı ölçeklendirebildiğini söyledi. Pakistan kamyonunu bile canlı görmeden sadece görselden ürettiğini ifade etti. “Şu an 32’nci mesleğimi yapıyorum. Hiç ustam olmadı, hepsini kendi çabamla öğrendim” diyen Erzurumluoğlu, bu işin zanaat gerektiren ciddi bir uğraş olduğunu belirtti.
"HERKES YAPAMAZ, ÇOK ZOR BİR MESLEK"
İşin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurgulayan aile, birçok kişinin heves ettiğini ancak sonunu getiremediğini dile getirdi. Bir müşterilerinin, inatla maketi kendi yapmaya çalışıp sekiz ay sonunda pes ettiğini, yine de yaptığı ürünü manevi değerinden dolayı satmak istemediğini anlattı.
UTANIP MAKETİNİ BATTANİYEYLE GİZLEYİP FOTOĞRAFÇIYA GÖTÜRMÜŞ
İsmail Erzurumluoğlu, ilk yaptığı maketi sergiletmek için battaniyeye sarıp utana sıkıla fotoğrafçıya götürdüğünü anlattı. “İnsanlar 'oyuncak mı yapıyorsun' demesin diye gizleyerek taşıdım” dedi. Bugün ise o utangaç başlangıç, dünya genelinde takdir gören bir sanat eserine ve geçim kaynağına dönüşmüş durumda.