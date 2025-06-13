Herkesten Utanarak Yaptığı İşle Köşeyi Döndü: Battaniyeyle Sarıp Saklıyordu Şimdi Tanesi 100 Bin TL'yi Geçiyor

TANESİ 100 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Ailenin ilk yaptığı maketlerden biri olan otobüs, zamanla büyük bir değer kazandı. İsmail Erzurumluoğlu, 1974’te yaptığı bu otobüse 10 yıl önce bir fuarda 100 bin TL teklif edildiğini ama satmadığını anlattı. "O maketin manevi değeri var, yerine yenisini yapmayı teklif ettim" diyerek bu sanata verdiği önemi vurguladı.