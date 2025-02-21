Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 27 Büyükşehirde Eş Zamanlı Denetim

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ortak çalışmalarıyla 27 büyükşehirde yapılan kontrollerde 96 mobil göç noktası aracı kullanıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Bursa, İzmir, Antalya, Samsun ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu şehirlerde toplam 8 bin 322 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Mobil göç noktalarında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayarlar, parmak izi cihazları, göç uzmanları ve tercümanlar yer alıyor. Bu sistem sayesinde hem düzensiz göçle etkin mücadele sağlanıyor hem de yasal olarak ülkede bulunan yabancıların mağdur edilmemesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA