Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatlar Uçtu, Marketler Sınır Getirdi

Avrupa'da büyük bir tereyağı krizi yaşanıyor. Tereyağı fiyatında yüzde 30 artış yaşandı. Tüketiciler tereyağı almakta zorlanırken marketlerde panik alımlarını önlemek için satışlara limit konuldu.

Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatlar Uçtu, Marketler Sınır Getirdi

Avrupa'da, maliyet artışları ve üretim yetersizliği nedeniyle tereyağı fiyatları alarm veriyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 30 oranında arttı.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da tereyağı üretici fiyatı, ocak ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 39,8 oranında yükseldi.

Bu artışlar, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,5 olarak gerçekleşen enflasyon oranının oldukça üzerinde.

Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatlar Uçtu, Marketler Sınır Getirdi - Resim : 1

Avrupa'da tereyağı genellikle 250 gramlık ambalajlarla satıldığından, tüketiciler bu temel ürünü sıkça almak zorunda kalıyor. Bu da fiyat dalgalanmalarının daha belirgin hissedilmesine yol açıyor.

Tereyağı fiyatlarındaki bu keskin yükseliş, sadece tüketiciler için değil, aynı zamanda ekonomik yönetimler için de ciddi bir sorun oluşturuyor.

Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatlar Uçtu, Marketler Sınır Getirdi - Resim : 2

MARKETLERDEN KAMPANYA

Avrupa’da tereyağı fiyatları, tüketicilerin şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyelere ulaşırken, süpermarketler bu durumu hafifletmek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Süpermarketler, panik alımlarının önüne geçebilmek amacıyla her müşteriye en fazla 4 paket tereyağı (her biri 250 gram) alma hakkı tanıyor.

Bunun yanı sıra, bazı süpermarketler, tereyağını havyar gibi lüks ürünlerle aynı güvenlikli raflarda saklamaya başladı.

Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatlar Uçtu, Marketler Sınır Getirdi - Resim : 3

TEREYAĞI REZERVLERİNİ SATIYOR

Polonya’da da tereyağı fiyatları, ülkenin siyasi gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Polonya hükümeti, Mayıs 2025’teki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi fiyatları dengelemek amacıyla acil önlemler almaya başladı.

Aralık 2024’te Polonya hükümeti, stratejik tereyağı rezervlerinden 1.102 tonun serbest bırakılacağını açıkladı.

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Kaynak: AA

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