Trump'ın İlk Kabine Toplantısı Tarihi Belirlendi

20 Ocak'ta göreve gelerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olan Donald Trump ilk kez kabinesi toplayacak.. Trump göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını 26 Şubat'ta yapacak.

Trump'ın İlk Kabine Toplantısı Tarihi Belirlendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısının tarihi belli oldu.

Trump'ın İlk Kabine Toplantısı Tarihi Belirlendi - Resim : 1

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın 26 Şubat'ta Beyaz Saray'da ilk kabine toplantısını düzenleyeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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