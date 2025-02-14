Usta Şefler İtiraf Etti: Tereyağı Alırken İlk Bu İşarete Bakıyorlar! Hamur İşi İçin En İyisi
En iyi pasta şefleri hamur işlerinde kullanılacak ideal tereyağının sırrını açıkladı. Hamur işlerinde mükemmel kıvam ve lezzet yakalamak için meğer tereyağının etiketindeki bu işarete bakmak gerekiyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Pastacılık ve hamur işleri konusunda uzman isimler, en kaliteli tereyağının PDO (Protected Designation of Origin – Koruma Altındaki Menşe İsmi) etiketli ürünler olduğunu vurguluyor. Bu özel etiket, tereyağının belirli coğrafi bölgelerde, geleneksel yöntemlerle ve katkı maddesi içermeden üretildiğini gösteriyor. Şeflere göre, bu tür tereyağları tatlılardan kurabiyelere, böreklerden makarnalara kadar birçok yemekte lezzeti zirveye taşıyor.
TEREYAĞINDA İLK BU İŞARETE BAKIYORLAR
PDO etiketi Avrupa'da yaygın olarak kullanılırken, Türkiye’de benzer bir sistem 'Tescilli Coğrafi İşaret' adıyla yer alıyor. Bu işarete sahip tereyağları, koruyucu, yapay renklendirici veya tatlandırıcı içermiyor. Doğal yapısını koruyan bu tereyağları, ticari ürünlere kıyasla daha yoğun bir aromaya ve kıvama sahip oluyor.
HAMUR İŞİNDE BÜYÜK FARK YARATIYOR
PDO etiketli tereyağlarının en büyük avantajlarından biri de yüksek erime noktasına sahip olması. Bu sayede pişirme sırasında stabil kalıyor ve hamur işlerinin dokusunu koruyor. Özellikle pasta yapımında önemli bir fark yaratan bu özellik, aynı zamanda makarna ve diğer sıcak yemeklerde de üstün performans sağlıyor.