Usta Şefler İtiraf Etti: Tereyağı Alırken İlk Bu İşarete Bakıyorlar! Hamur İşi İçin En İyisi

HAMUR İŞİNDE BÜYÜK FARK YARATIYOR

PDO etiketli tereyağlarının en büyük avantajlarından biri de yüksek erime noktasına sahip olması. Bu sayede pişirme sırasında stabil kalıyor ve hamur işlerinin dokusunu koruyor. Özellikle pasta yapımında önemli bir fark yaratan bu özellik, aynı zamanda makarna ve diğer sıcak yemeklerde de üstün performans sağlıyor.