Van'da 89 Araç Trafikten Men Edildi

Van’da yapılan trafik denetimlerinde 89 araç trafikten men edildi.

Van'da 89 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında 4 bin 41 yol kullanıcılarına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Aynı dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 11 bin 488 araç kontrol edilirken, 511 sürücü ve araca toplam 1 milyon 732 bin 497 lira idari ceza uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konulurken, 89 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

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