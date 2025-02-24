Van'da 89 Araç Trafikten Men Edildi

Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında 4 bin 41 yol kullanıcılarına trafik güvenliği eğitimi verdi.

Aynı dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 11 bin 488 araç kontrol edilirken, 511 sürücü ve araca toplam 1 milyon 732 bin 497 lira idari ceza uygulandı.

Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konulurken, 89 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA