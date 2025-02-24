Memurluğu bırakıp kendi işlerini kurdular! Kimse İnanmadı ama Şimdi Yurt Dışından Sipariş Yağıyor

Üretimde katkı maddesi kullanmadıklarını ve doğal fermantasyon yöntemiyle uzun ömürlü turşular elde ettiklerini belirten Mehmet Fikir, özellikle hardal tohumunun Türkiye’de yaygın olarak kullanılmadığını ancak ABD, Almanya, Orta Asya ve Orta Doğu mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

MEVSİMİNDE TOPLANAN SEBZELERLE YAPILIYOR

Gelecek hedeflerine dair konuşan Fikir, doğal ve sağlıklı gıdalara olan talebin arttığını belirterek, “Bu ihtiyaca cevap vermek için ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz. Mevsiminde toplanan sebzelerle üretim yapıyoruz. Hardal tohumuyla fermente edilen turşularımızı farklı sebzelerle çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.