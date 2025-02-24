Memurluğu bırakıp kendi işlerini kurdular! Kimse İnanmadı ama Şimdi Yurt Dışından Sipariş Yağıyor
Yıllarca kamu sektöründe çalışan iki arkadaş, köklü bir karar alarak memurluğu bıraktı ve Bilecik’in Küplü köyünde turşu üretimine yöneldi. Küçük bir köyde başlattıkları girişim, şimdi uluslararası pazara açılma yolunda ilerliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan ve dört dilde yeminli tercümanlık yapan Omid ile Ticaret Bakanlığı’nda gümrük muhafaza memuru olarak çalışan sınıf arkadaşı Fikir, Ağustos 2024’te memuriyeti bırakıp üretime yönelmeye karar verdi. İkili, hayallerini gerçekleştirmek için Bilecik’in 447 nüfuslu Küplü köyünde 60 metrekarelik bir tesis kurarak turşu üretimine başladı.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE LEZZETLİ TURŞULAR
Antalya’dan getirilen havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri işleyerek hardal tohumu ekleyen girişimciler, geleneksel yöntemlerle lezzetli turşular üretiyor.
YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR
Haftada 1500 ila 2000 kavanoz turşu üretme kapasitesine ulaşan girişimciler, ürettikleri ürünleri İstanbul, Ankara ve birçok şehirdeki yöresel ürün marketlerine ulaştırıyor. Ayrıca, ABD, Kanada ve Almanya’ya numuneler göndererek ihracat için hazırlık yapıyorlar.
Üretimde katkı maddesi kullanmadıklarını ve doğal fermantasyon yöntemiyle uzun ömürlü turşular elde ettiklerini belirten Mehmet Fikir, özellikle hardal tohumunun Türkiye’de yaygın olarak kullanılmadığını ancak ABD, Almanya, Orta Asya ve Orta Doğu mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
MEVSİMİNDE TOPLANAN SEBZELERLE YAPILIYOR
Gelecek hedeflerine dair konuşan Fikir, doğal ve sağlıklı gıdalara olan talebin arttığını belirterek, “Bu ihtiyaca cevap vermek için ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz. Mevsiminde toplanan sebzelerle üretim yapıyoruz. Hardal tohumuyla fermente edilen turşularımızı farklı sebzelerle çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.