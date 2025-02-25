Karadeniz’i Bekleyen Büyük Felaket, Sadece 1 Ay Kaldı

Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, yoğun kar yağışı sonrasında Karadeniz Bölgesi'ni heyelan riski için uyardı. Dindaroğlu “Önümüzdeki mart ve nisan aylarında şiddetli bir yağışla beraber doygun toprağı harekete geçirebilir. Yüzey akışın artması sel ve heyelanlara neden olabilir. Risk oldukça fazla” dedi.

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Engebeli yeryüzü şekilleriyle bilinen Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının artışı karın hızlı erimesine sebep oldu. Bölgedeki heyelan riskine dikkat çeken Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu “Üst kesimlere yağan yoğun kar yağışı, önümüzdeki mart ve nisan aylarında şiddetli bir yağışla beraber doygun toprağı harekete geçirebilir” diyerek uyardı.

Karadeniz’i Bekleyen Büyük Felaket, Sadece 1 Ay Kaldı - Resim : 1

YAMAÇ VE KAYA ZAYIFLIĞI

“Doğu Karadeniz’de sel, heyelan, taşkın ve kaya düşmesi gibi doğal kaynaklı afetlerin yaşanmasının riski yüksek” diye belirten Dindaroğlu, bölgedeki yamaç ve kaya stabilizesinin zayıf olduğunu vurguladı.

Karadeniz’i Bekleyen Büyük Felaket, Sadece 1 Ay Kaldı - Resim : 2

'TAHLİYE EDİLMELİ'

Akarsu çevresindeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesi için çağrı yapan Dindaroğlu, şunları söyledi: Üst havzalardaki orman ekosistemlerinin korunması, drenaj ağlarının temizlenmesi, bu ağların içerisinde suyun akışına engel olabilecek yapıların ve akarsu mecralarındaki yerleşim alanlarının tahliye edilmesi gibi önlemler alınmalı.

Kaynak: İHA

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Trabzon Karadeniz Heyelan
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