Belediye Başkanına Cinsel Saldırı Davası, AKP'den İstifa Etti

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında, belediye personeli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi. AKP'den istifa ettiğini belirten Koçyiğit’in pazar günü gerçekleşen AKP kongresine gittiği ortaya çıktı.

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Belediye Başkanına Cinsel Saldırı Davası, AKP'den İstifa Etti

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den belediye başkanı seçilen Cengiz Koçyiğit'in, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı iddia edildi. Koçyiğit hakkında, Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Mayıs 2024'te, 27 yaşındaki bir belediye çalışanına yönelik birden fazla cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, mağdur kadın ifadesinde, belediyede tuvalet temizlik biriminde görevlendirildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğu için başka bir birime geçmek istediğini belirtti. Bu nedenle o dönemde belediye meclis üyesi olan Cengiz Koçyiğit ile iletişime geçtiğini aktaran kadın, ikili arasında herhangi bir yakınlık olmadığını, ancak Koçyiğit’in kendisini depoda cinsel saldırıya maruz bıraktığını söyledi.

Belediye Başkanına Cinsel Saldırı Davası, AKP'den İstifa Etti - Resim : 1

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Koçyiğit ise ifadesinde, mağdurun kendisine yakın davrandığını iddia ederek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Ocak 2025'te hazırlanan iddianamede, yapılan incelemeler sonucunda mağdur ve sanık arasında herhangi bir gönül ilişkisi bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Son olayın kamera kaydının da incelendiği ve mağdurun rızasının olmadığı açıkça görüldüğü ifade edildi.

'İSTİFA ETTİM' DEDİ

Koçyiğit, 31 Aralık’ta AKP’den istifa ettiğini ve belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam ettiğini iddia etmesine rağmen AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı.

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Kaynak: BirGün

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