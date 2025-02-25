Edip Akbayram'ın Kızından Duygulandıran Mesaj

Geçen ay evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği tespit edilen sanatçı Edip Akbayram'ın tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. 9 Ocak'ta tedavi altına alınıp 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilen şarkıcının son durumu merak edilirken, kızı Türkü Akbayram'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'HEPİMİZ HASRETLE BEKLİYORUZ'

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla babasına seslenerek onu çok özlediğini söyledi. Akbayram, babasıyla çekilmiş olduğu bir çocukluk fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz, bekliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi