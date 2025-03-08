Bolu'daki Faciada Dikkat Çeken Müfettiş Raporu: Kusurları Ortaya Çıktı

Grand Kartal Oteldeki yangın faciasına ilişkin İçişleri Bakanlığı başmüfettişi raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. İtfaiyenin eksiklikler tespit etmesine rağmen işlem yapmadığı, Özel İl İdaresi ve Bolu Belediyesi’nin de eksikliklerin tespitinin ardından yetkilileri bilgilendirmeme konusunda sorumlu olduğu ifade edildi.

Bolu'daki Faciada Dikkat Çeken Müfettiş Raporu: Kusurları Ortaya Çıktı

21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişinin ön inceleme raporları Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderildi. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili raporlara göre; hem İl Özel İdaresi’nin hem de Bolu Belediyesi’nin olayla ilgili sorumlulukları olduğu anlaşıldı.

Bolu'daki Faciada Dikkat Çeken Müfettiş Raporu: Kusurları Ortaya Çıktı - Resim : 1

EKSİKLİKLER SONRASI BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ

Nefes gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre; otel yönetimi yeterlilik belgesini yenilemek için Aralık 2024’te Bolu Belediyesi’ne başvurdu. İtfaiye ekibinin ciddi eksiklikler fark etmesinin ardından da başvuru geri çekilip yeni bir belge için başvuru gerçekleştirildi.

Bolu'daki Faciada Dikkat Çeken Müfettiş Raporu: Kusurları Ortaya Çıktı - Resim : 2

İŞLEM YAPMAYIP BİLGİ VERMEDİLER

Raporda, eksiklikler tespit edilmesi sonrası işlem yapmayıp yetkili makamları bilgilendirmeyen Bolu Belediyesi yetkililerinin ve işyeri çalışma ruhsatını veren İl Özel İdaresi'nin sorumlu olduğuna karar verildi.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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