Bolu Kartalkaya’da Hayatını Kaybeden Minik Alya’nın Son Sözleri Milyonları Ağlattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, faciaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İhmallerin art arda sıralandığı otelde hayatını kaybedenler arasında Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile 11 yaşındaki Alya Altın da yer almıştı. Türkiye’nin yüreğini yakan felakette kızı ve eşini kaybeden, alevler arasından yaralı kurtulan Hilmi Altın’ın paylaştığı video yürekleri sızlattı.

'KIZININ VİDEOSU YÜREKLERİ YAKTI'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kızı Alya’nın faciadan günler önce çektiği videoyu paylaşan Hilmi Altın ‘Çok şanslıyız’ notunu düştü. Yangında hayatını kaybeden Minik Alya’nın heyecanı izleyenleri derinden etkiledi.

'ÇOK ŞANSLIYIZ'

Minik Alya, videoda tatil heyecanını şu sözlerle anlattı: Çok şanlıyız çünkü. Grand Kartal’da yer varmış rezervasyon yaptırdık. Biz de ailece kayağa tatile gideceğiz. Ayrıca annem bizim ETS Tur’da çalışan Banu ablama ‘Devin’in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışır mısın?’ dedi. Banu ablam da çalışıyor ama olmazsa da bir şey olmaz. En azından tatile gidiyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi