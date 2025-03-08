AKP'li Meryem Karaköse, Maydonoz Döner'e Kayyım Olarak Atandı

BirGün’ün haberine göre, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kağıthane Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Meryem Karaköse, Maydonoz Döner’e kayyım yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 4 Mart’ta gerçekleştirilen bu atama hakkında aranan Karaköse, "Bana henüz böyle bir bilgi gelmedi. Böyle bir görevi beklemiyordum açıkçası" dedi

YÖNETİM TMSF’YE DEVREDİLDİ

Operasyon sonrası Maydonoz Döner’e kayyım atanmasına karar verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, “Maydonoz Döner” markasıyla faaliyet gösteren 21 şirketin yönetimi, mahkeme kararıyla TMSF’ye devredilmiştir” denildi.

Bu kapsamda AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse de şirketin yönetim kurulunda kayyum olarak görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

21 Şubat’ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen Kıskaç-40 operasyonlarında, Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağlandığının tespit edildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: BirGün