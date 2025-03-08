İstanbul’da Metro Seferlerine 8 Mart Engeli! Bazı İstasyonlar Kapatıldı

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Metro İstanbul’un duyurusuna göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir bildiriye kadar hizmet vermeyecek.

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İstanbul’da Metro Seferlerine 8 Mart Engeli! Bazı İstasyonlar Kapatıldı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla belirli metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"

Bu çerçevede, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri kapalı olacak, ayrıca füniküler hattı da geçici olarak hizmet vermeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Metro İstanbul 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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