İstanbul’da Metro Seferlerine 8 Mart Engeli! Bazı İstasyonlar Kapatıldı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla belirli metro istasyonlarının geçici olarak kapatılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir"

Bu çerçevede, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri kapalı olacak, ayrıca füniküler hattı da geçici olarak hizmet vermeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi