Samsun'da Korkutan Deprem

Samsun'da bugün saat 07.44'te, 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının derinliğini 14.4 kilometre olarak kaydetti.

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Samsun'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Samsun'da, saat 07.44'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kentin birçok noktasında hissedilen depremin derinliği 14.4 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı sonrası henüz yaşanan bir olumsuzlukla ilgili bilgi verilmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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