CHP’li Gürer’den Fahiş Fiyat Çıkışı! Cumhurbaşkanı’nın Çağrılarına Değindi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fahiş fiyat artışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fiyat artışlarının ardından AKP iktidarının 22 yıllık hatalı politikaları olduğunu savunan Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fahiş fiyatlar yaptığı çağrıları hatırlattı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP’li Gürer’den Fahiş Fiyat Çıkışı! Cumhurbaşkanı’nın Çağrılarına Değindi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, fahiş fiyatların sorumlusunun bir grup esnaf değil, AKP iktidarının 22 yıllık hatalı politikaları olduğunu ifade etti. Gürer, yem ve gübre fabrikalarının özelleştirilmesiyle başlayan, ithalata dayalı girdi ürünlerine kadar devam eden hatalı uygulamaların bugünkü durumu oluşturduğunu belirtti. Gürer, "İktidar, çözümü farklı gerekçelerle kestiği cezalarla önüne geçileceğini düşünüyor. Kamucu bir anlayışla değil, tüccar bakışı ile bu sorunların aşılamayacağı görülmelidir” dedi.

'PİYASA DENETİMİ UYGULAMALARINA GEÇİLMELİDİR'

Fiyat denetimi ve kâr marjı uygulaması oluşmadan sorunların gıdada bitmeyeceğini vurgulayan Gürer, “İthalatta piyasayı dengelemek değil, birileri için haksız kazanç kapısına dönüştü. Daha çok üretim sağlamalıyız,” diye konuştu. Gürer, “Hızla kamucu bir anlayışla yerel yönetim yetkilerini artırıp piyasa denetimi uygulamasına geçilmelidir. Fahiş fiyat, iktidarın uygulamaları ile oluşmaktadır. Enerji, akaryakıt, tohum, gübre, ilaç ve diğer girdi fiyat artışları, ilk düğme yanlış iliklendiğinden dolayı oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

'FAHİŞ FİYATI MEVCUT SİSTEM OLUŞTURUYOR'

Yemde ve gübrede dışa bağımlılığın sürekli ürün zamlanmasına neden olduğuna dikkat çeken Gürer, şunları söyledi: “Tüm girdiler artarken düşük alım fiyatı çiftçiyi bitirir. Bu ürünleri alan aracılar eliyle son satış noktasına kadar en az dört el değiştirip dört kez de fiyat katlıyor. Vatandaşın alım gücü daraldığı için rafta ürün fiyatı o ürüne erişimini engelliyor. Fahiş fiyat yaratan doğrudan iktidar olmasına karşın, sorumluluğu üstlenmeyip sürekli hedef saptırılarak gerçekler görülmesin isteniyor. Fahiş fiyatı mevcut sistem oluşturuyor”

CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli fahiş fiyatlar için farklı çağrıları olduğuna işaret eden CHP’li Gürer, “Hayat pahalılığına karşı olarak vatandaşa boykot çağrısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır’ dedi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının etiket oyunlarına işaret ettiğinin altını çizen Gürer, şöyle devam etti: “Biliniyorsa gereği yapılmalıdır. Mahalle ve çarşıda esnaf, AVM’ler karşısında en sorunlu süreçleri yaşıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri dahi piyasadan daha yüksek fiyatla ürün satıyor. Ayrıca zincir oluşturan marketler aracısız üretim sağlıyor. O ürünler de en az pazar yerinde beş el değiştirip oluşan ürünle aynı etiketle satılıyor. Sorun, daha çok üretim, daha düşük girdi maliyeti, hal yasası ve market yasası çıkarılması, belediyelerin kısıtlanan yetkilerinin artırılması ve kamucu bir anlayışla rekabetçi kamu fabrikalarının yeniden oluşturulmasıdır. TMO ve Et-Süt gibi kuruluşların ithalatçı değil, yerli çiftçiyi destekleyen kuruluşlara dönüşmesi gibi çözüm yolları vardır. Fiyat artışı çağrılarla değil, etkili piyasa denetimi ve düzeni sağlamakla olur”

Kaynak: Haber Merkezi

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Ömer Fethi Gürer Recep Tayyip Erdoğan Fahiş Fiyat
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