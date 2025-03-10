İş Yerinde Korkunç Mobbing! Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı

Türkiye, 2 Mart'ta evinden çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve sağ bulunduğu halde hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimar Ece Güler'in ölümünü konuşuyor. Kayıp ihbarının ardından emniyet ekipleri harekete geçerek Güler’in ormana girişinden itibaren tüm güzergâhını inceledi. Günler süren arama çalışmaları sonucunda, eşyalarının bulunduğu bölgeden 6 kilometre uzaklıkta hipotermi nedeniyle bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

EN SON ONUNLA MESAJLAŞTI

Güler’in ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken, olay günü onunla mesajlaşan arkadaşı Özge A.Ö.’nün ifadesine ulaşıldı. Özge A.Ö., Ece’nin iş yerinde yaşadığı sıkıntıları kendisiyle paylaştığını, iş tanımına aykırı görevler verilerek mobbinge maruz kaldığını söyledi.

Özge A.Ö., "Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu." dedi.

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Kaybolduğu gün Atatürk Arboretumu’na gitmeyi planlayan ancak son anda Belgrad Ormanı’na yöneldiği anlaşılan Ece Güler, arkadaşıyla mesajlaşırken ormanda fotoğraflar paylaşmıştı.

Özge A.Ö., onun "Kayboldum, ruhum geride kaldı" şeklindeki mesajlarını mecazi anlamda düşündüğünü ancak gerçekten kaybolduğunu sonradan anladığını belirtti. Ece’nin nefes almak istediğini söyleyerek ormana gittiğini kaydeden arkadaşı, Güler’in astrolomiye meraklı olduğunu ve bu konuda çeşitli eğitimler aldığını da söyledi.

Kaynak: Sabah