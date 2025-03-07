Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na Gidiş Nedeni Belli Oldu!

Ailesinin haber alamadığı ve kayıp olarak aranan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, arama çalışmalarının 4. gününde Belgrad Ormanı'nda baygın halde bulunurken, bugün saat 03.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ORMANA 'ÇIĞLIK TERAPİSİ' İÇİN GİTMİŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç, Ece Gürel'in otopsi raporunun tamamlandığını açıkladı. Ece Gürel’in, ormana çığlık terapisi yapmak amacıyla gittiği öğrenildi. Otopsi raporunda ise herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımına rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, vücudunda bir saldırı izine de rastlanmadığı tespit edildi.

KENE ISIRIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, Ece Gürel’in vücudunda bir kene ısırığı bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra, Ece Gürel’in Londra'daki arkadaşına da telefonla başvurularak bilgi alındı.

Kaynak: Haber Merkezi