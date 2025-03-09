Mimar Ece Güler'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Belgrad Ormanı'na Adım Adım Böyle Gitmiş

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. 6 Mart’ta bulunan Gürel’in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği haberi Türkiye’de büyük bir üzüntüye neden oldu.

Günlerce iyi bir haber gelmesini bekleyen yakınlarının bulunmasıyla yaşadığı sevinç, hastaneden gelen kahreden haberle yerini kedere bıraktı.

Gürel’in Belgrad Ormanı’na neden gittiği, kaybolduğu süreçte ne yaptığına dair tartışmalar da kamuoyunda gündeme gelirken, ortaya çeşitli iddialar atıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

İş yerinde mobbinge uğradığı belirtilen Gürel’in ölüm nedenini ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aşırı hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, kesin ölümü nedeni otopsi sonuçlarının çıkmasının ardından belli olacak.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gürel, Belgrad Ormanı’na giderken kameralara yansıyan yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Gürel’in evinden çıkarak minibüsle Şişli’ye geldiği bilinirken, Mecidiyeköy’de metro istasyonundaki yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Gürel’in hızlı adımlarla turnikeye geçerek metroya doğru ilerlemesi dikkat çekti.

Hacıosman Metro durağında inen ve buradan Belgrad Ormanı’na gitmek için otobüse binen Gürel’in son kameralara yansıdığı anlar ise otobüsten indiği ve ormana giriş yaparken kaydedildi.

Sağ bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Gürel, entübe edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece saat 03.00 sularında hayatını kaybetti.

Kaynak: Show TV