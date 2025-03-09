Mimar Ece Güler'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Belgrad Ormanı'na Adım Adım Böyle Gitmiş

Peyzaj mimarı Ece Gürel'in tüm Türkiye'yi kahreden ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı. Gürel, Belgrad Ormanı'na gitmek için kullandığı Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda güvenlik kameralarına böyle yansımış.

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Mimar Ece Güler'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Belgrad Ormanı'na Adım Adım Böyle Gitmiş

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. 6 Mart’ta bulunan Gürel’in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği haberi Türkiye’de büyük bir üzüntüye neden oldu.

Günlerce iyi bir haber gelmesini bekleyen yakınlarının bulunmasıyla yaşadığı sevinç, hastaneden gelen kahreden haberle yerini kedere bıraktı.

Gürel’in Belgrad Ormanı’na neden gittiği, kaybolduğu süreçte ne yaptığına dair tartışmalar da kamuoyunda gündeme gelirken, ortaya çeşitli iddialar atıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

İş yerinde mobbinge uğradığı belirtilen Gürel’in ölüm nedenini ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aşırı hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, kesin ölümü nedeni otopsi sonuçlarının çıkmasının ardından belli olacak.

Mimar Ece Güler'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Belgrad Ormanı'na Adım Adım Böyle Gitmiş - Resim : 1

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gürel, Belgrad Ormanı’na giderken kameralara yansıyan yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Gürel’in evinden çıkarak minibüsle Şişli’ye geldiği bilinirken, Mecidiyeköy’de metro istasyonundaki yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Gürel’in hızlı adımlarla turnikeye geçerek metroya doğru ilerlemesi dikkat çekti.

Mimar Ece Güler'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Belgrad Ormanı'na Adım Adım Böyle Gitmiş - Resim : 2

Hacıosman Metro durağında inen ve buradan Belgrad Ormanı’na gitmek için otobüse binen Gürel’in son kameralara yansıdığı anlar ise otobüsten indiği ve ormana giriş yaparken kaydedildi.

Sağ bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Gürel, entübe edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece saat 03.00 sularında hayatını kaybetti.

Mimar Ece Güler'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Belgrad Ormanı'na Adım Adım Böyle Gitmiş - Resim : 3

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Kaynak: Show TV

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