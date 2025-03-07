Ece Gürel'e Son Veda: Gözyaşları Sel Oldu....

Ailesinin haber alamadığı ve kayıp olarak aranan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, arama çalışmalarının 4. gününde Belgrad Ormanı'nda baygın halde bulunurken, bugün saat 03.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gürel'in Türkiye'yi yasa boğan ölümü sonrası cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Güneşli Meydan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Gürel'in cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da dahil olmak üzere birçok kişi katıldı. Gürel'in yakınları ayakta durmakta zorlanırken, eşi Sezer Gürel başta olmak üzere pek çok kişi gözyaşlarına boğuldu.

'HAYAT DOLU BİRİYDİ'

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, "Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Abisi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak" diye konuştu.

'ÖLÜMÜNÜN ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK'

Akrabası Metin Çeştepe ise "Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, önceki gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında vefat etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA