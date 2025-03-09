Kartalkaya Faciasındaki İhmal Zinciri Utandırdı. Bakanlık Yetkililerinden Şok İtiraf

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangını araştırmak için kurulan TBMM Komisyonu’nun toplantılarında yeni ihmaller ortaya çıkmaya devam ediyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri dinlendi ve Grand Kartal Oteli’nde ciddi iş güvenliği eksiklikleri olduğu ortaya çıktı.

GÜVENLİK STANDARTLARI SAĞLANMAMIŞ

Mevzuata göre 100 odadan büyük tesislerde zorunlu olan yağmurlama (sprink) sisteminin otelde bulunmadığı, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin atanmadığı, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği tespit edildi. Ayrıca, yangın algılama sistemlerinin çalışmadığı, yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış kapılarının duman sızdırmaz ve yangına dayanıklı olmadığı da raporlara yansıdı.

DENETİM HİÇ YAPILMAMIŞ

İhmallerden en dikkat çekeni ise otelin Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği açısından hiç denetlenmemiş olması oldu. Bakanlık yetkilileri, Türkiye’de 2,5 milyon işletme bulunduğunu, ancak yalnızca 500 müfettişleri olduğunu belirterek “önceliklendirme” nedeniyle otelin denetlenmediğini açıkladı. Bunun üzerine CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, “Hiç mi gelmemiş Sayın Bakanım?” diye sordu. Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ise “Evet gelmemiş” itirafında bulundu.

Derici ise, “Bu da bizim ayıbımız olsun” dedi.

“BU KADAR MI İNSANLIKTAN ÇIKTIK?”

Komisyon Başkanı Selami Altınok, işletmenin sorumluluklarına dikkat çekerek, “Biz bu kadar mı insanlıktan çıktık? Bu kadar insanımız öldü. 100 insan çalışıyor; 150-300 insan konaklıyor. Allah'tan korkmak lazım. İlla da denetleme falan değil... Biz millet olarak böyle değildik ya, lütfen. Yani çok üzücü bir şey” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi