Hititler’in Başkentinde Mucize Keşif… Havasız Kalarak Hayatta Kalmış, Tam 3 Bin 500 Yıllık

Çorum’da yürütülen kazı çalışmalarında tesadüfen keşfedilen bir kumaş, Çorum İş Kadınları Derneği’nin (İŞKAD) projesiyle değerli hale getirildi.

Şapinuva Antik Kenti'nde bulunan 3 bin 500 yıllık keten kumaş parçası kadınlara ilham kaynağı oldu. ve "Hitit keteni" adı verilen kumaşın tekstil endüstrisine kazandırılması için harekete geçildi.

“Eski Dünyanın Yeni Masalı" sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, tarihi kökleri M.Ö. 1400 yılına dayanan Hitit keteninin aslına uygun bir şekilde tasarlanması, üretilmesi, işlenmesi hedefleniyor.

'7 BİN 500 YILLIK TARİHİMİZ VAR'

Projeyi değerlendiren Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız şunları söyledi: Hititler’in başkentinde yaşıyoruz. 7 bin 500 yıllık tarihimiz var. Ama maalesef bu tarihi anlatamıyoruz. Çorumludan çok Çorum’u savunan Semrin Kaleli ve ekibine teşekkür ediyorum. Emekleri geçenlere şükranlarımı sunuyoruz.

'ŞANS ESERİ BULUNDU'

Kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ise, kumaşın şans eseri havasız kalarak bulunmuş eserin bir parçası olduğunu vurgulayarak “Kazı meşakkatli bir iş. Bu buluntu olağanüstü, bugüne gelemeyen organik bir madde. Olağanüstü şartlarda, şans eseri havasız kalarak bulunmuş eserin bir parçası. Tabii bunun için ben en başta canla başla çalışan kazı ekibime teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

Kaynak: İHA