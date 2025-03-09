Metro İstanbul Duyurdu, Kapanan İstasyonlar Açıldı mı?
Metro İstanbul, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kapanan Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Beyoğlu Kaymakamlığı, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul’dan o yollara ilişkin yeni bir açıklama geldi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 9, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır. https://t.co/Yek5Da3RUI
Kaynak: AA