Metro İstanbul Duyurdu, Kapanan İstasyonlar Açıldı mı?

Beyoğlu Kaymakamlığı, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul’dan o yollara ilişkin yeni bir açıklama geldi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.

Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.

#MetroDuyuru #M2 #F1

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır. https://t.co/Yek5Da3RUI — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 9, 2025

Kaynak: AA