Metro İstanbul Duyurdu, Kapanan İstasyonlar Açıldı mı?

Metro İstanbul, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kapanan Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

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Metro İstanbul Duyurdu, Kapanan İstasyonlar Açıldı mı?

Beyoğlu Kaymakamlığı, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

Metro İstanbul Duyurdu, Kapanan İstasyonlar Açıldı mı? - Resim : 1

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul’dan o yollara ilişkin yeni bir açıklama geldi. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.

Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.

Kaynak: AA

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