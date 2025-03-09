Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı

İstanbul'da sürücüler için uyarı geldi. Suriye Konsolosluğu önündeki eylem çağrısı nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. İşte İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

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Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 9 Mart 2025 Pazar günü, Suriye Başkonsolosluğu çevresinde uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Bazı sivil toplum kuruluşları ve grupların konsolosluk önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan güvenlik önlemleri kapsamında belirli yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı - Resim : 1

Saat 08.00’den itibaren program sona erene kadar kapalı olacak yollar şu şekilde sıralandı:

-Maçka Caddesi’nin, Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi’ne kadar olan bölümü
-Teşvikiye Caddesi’nin, Maçka Caddesi kesişiminden Valikonağı Caddesi’ne kadar olan kısmı
-Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak
-Atiye Sokak

Sürücüler Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Trafiğe Kapalı - Resim : 2

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlar da belirlendi. Bu kapsamda, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

Yetkililer, sürücülerin belirtilen saatlerde bu güzergâhlara dikkat etmeleri ve alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak: İHA

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